A Magyar Közút Nonprofit Zrt. balatonvilágosi mérnöksége szeptember 10-én, csütörtökön több szakaszon is növényzetgondozási munkákat végzett az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Polgárdi térségében a leállósávon haladó, és ott szabályosan dolgozó, kaszálási munkákat végző közutas gépbe csapódott be egy autó.

A baleset következtében az autó utasa elhunyt, a sofőr pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A közutas dolgozók a balesetben könnyű sérüléseket szenvedtek, szakpszichológus segít nekik feldolgozni a sajnálatos esetet.

Hasonló eset történt csütörtökön Siófok térségében is aznap, de ott szerencsére nem következett be tragédia. Az M7-es autópálya kérdéses szakaszán az elválasztósáv növényzetgondozási munkáin dolgoztak, ahol két lépcsőben volt előjelző jármű: első körben 100 km/h-s sebességkorlátozás és a belső sáv elfogyására is figyelmeztető jelzések, míg második körben 80 km/h-s sebességkorlátozás és előzni tilos tábla is ki volt helyezve.