Kézi váltóval igazi klasszikus sportautó a Porsche 718 Cayman GT4, különösen az elképesztő tapadással, a vezetési élményével és a 420 lóerős, szívó boxermotorjával. A GT4-es vevői azonban nem csak dísznek tartják az autót, hanem egyesek szeretnek pályanapokra is járni, közülük pedig néhányan komolyan harcolnak akár a századmásodpercek ellen is, amihez a kézi váltó nem a legjobb partner. Ezért mostantól duplakuplungos automatával is lehet kérni a 718 Cayman GT4 és 718 Spyder, valamint a GTS 4.0 modelleket.

Dinamizmusban is látványos a változás, hiszen a kézi váltós GT4 és Spyder 4,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a hétsebességes, duplakuplungos automatával viszont 3,9 másodperces a sprint. Álló helyzetből 200-ra pedig 0,4 másodperccel hamarabb, 13,4 másodperc alatt érnek ezek a GT modellek.

Fél másodperccel jobb gyorsulást produkál a PDK váltós, 400 lóerős GTS 4.0. Ezeknek 4 másodperc a százas sprint és további 9,7 másodperc kell nekik 200 km/óráig. Ezek még a GT4-hez is roppant közeli számok.