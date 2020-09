Az Allianz ügyfelei ajánlatot kérhetnek, és kiszámolhatják lakás-, gépjármű- vagy utasbiztosításuk díját, szerződésüket pedig a nap bármely szakában megköthetik, sorban állás nélkül, otthonról. Ahhoz, hogy a felsorolás teljes legyen, csak az életbiztosítások hiányoztak – eddig. Ezek esetében a pénzmosás elleni törvény előírja a kötelező ügyfél-átvilágítást, amelyet most már személyes találkozó nélkül is lebonyolíthatunk. A karantén-időszak egyik pozitívuma a közelmúltban bevezetett, teljes mértékben digitális ügyfél-átvilágítás technológiája, amely amellett, hogy óvja mindannyiunk egészségét, értékes időt takarít meg ügyfeleink számára.

Olvass tovább

A távoli ügyfél-átvilágítás egy nagyon egyszerű, és mindenki számára kényelmes folyamat. Amennyiben az ügyfél és a tanácsadó nem találkozik személyesen, akkor a törvény által előírt kötelező átvilágítást a megbízott partnerünk végzi el, webes videókapcsolaton keresztül, az ügyfél által előre meghatározott időpontban. A folyamat negyedórát vesz igénybe és mindössze egy kamerával és internetkapcsolattal rendelkező számítógépre, laptopra vagy mobil eszközre van szüksége az ügyfelünknek.” – mutatta be röviden az ügyfelek többsége által igénybe vehető folyamatot Tóth Balázs, az Allianz Hungária Zrt. értékesítési hálózatáért felelős vezetője.

Az életbiztosítási ajánlat részleteinek egyeztetése után az elkészült tervezet a megadott e-mail-címre érkezik, és az adatok ellenőrzését követően 48 órán belül véglegesíthető.

Kárrendezés néhány kattintással, az otthon kényelméből

Az Allianz ügyfelei emellett online is bejelenthetik káraikat, amennyiben lakás- vagy gépjármű-biztosításukkal kapcsolatos káresemény történik. Sőt, az elektronikus ügyintézés azt is lehetővé teszi, hogy a kárbejelentéséhez – akár utólag is – dokumentumokat és fényképeket csatoljanak, mindezt pedig akár mobiltelefonjukról is megtehetik, kötöttségek nélkül.

Lakás- és gépjármű-biztosítások esetén lehetőség van a kár szemléjét élő videós online kárfelvétellel elvégezni, így a szakértővel sem kell személyesen találkozni. A kárfelvételre akár a kárbejelentéstől számított 2 órán belül sor kerülhet, megegyezés esetén pedig akár 24 órán belül megtörténhet az kifizetés.

Az online kárstátuszkövető alkalmazás a gépjármű-kárbejelentések még egyszerűbb és kényelmesebb nyomon követését teszi lehetővé, mindössze négy lépésben. A kár aktuális státuszának változásáról az Allianz Hungária Zrt. ügyfelei e-mailben vagy sms-ben értesülhetnek.

Teljes körű online ügyintézés

Az Allianz Ügyfélportálon keresztül az ügyfeleknek lehetőségük van kivétel nélkül mindent elintézni: kezelhetik vagy módosíthatják szerződéseiket, rendezhetik a biztosítási díjaikat, itt nézhetik meg a biztosítással kapcsolatos üzeneteiket és egyéni dokumentumaikat is, illetve online igényelhetnek dokumentummásolatot kötvényeikről. Tudjuk jól, hogy az életben gyakran a legjobb élmények tűnnek a legrövidebbnek, ezért fontosnak tartjuk, hogy az élmény tartson örökké, ne az ügyintézés.