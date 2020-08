Brian Lister az angliai Cambridge-ben alapította a Lister Motor Company-t 1954-ben és kezdetben Cooper inspirálta versenyautókat készítettek, melyekben MG motor volt. Később aztán folyamatosan lépkedtek felfelé és a 60-as évek elejére már a Le Mans-i 24 órás versenyre is készítettek fel autót. Most pedig elkészítették Nagy-Britannia legerősebb és leggyorsabb szabadidő-autóját. (Sajnáljuk együtt a trónfosztott Bentley Bentayga Speed-et!)

550 lóerővel és 680 Nm nyomatékkal, valamint 4,3 másodperces százas sprintidővel a Jaguar F-Pace SVR több mint komolyan versenyző a gyors behemótok között. Nem mellesleg 5,0 literes, kompresszoros V8-as motorja szinte már különlegességnek számít a rengeteg 4,0 literes biturbó között. A Lister azonban úgy gondolta, hogy vannak még lehetőségek ebben a formátumban, ezért kihozták belőle.