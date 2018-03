A Jaguar Land Rover csoportnál hagyománya van a nagyteljesítményű terepjáróknak, és mivel most már a Jaguar is rendelkezik crossover típussal, ők is engedélyt kaptak egy ilyen megépítésére.

Nem is akármi született a projektből: az F-Pace SVR a konszern 5,0 literes V8-asának kompresszoros kivitelét kapta meg, ami 550 lóerőt és 680 Nm nyomatékot jelent, ami akkor is tekintélyes, ha az autó menetkész tömege kettő tonna.