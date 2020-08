300 munkaóra alatt több mint 1000 alkatrészből áll össze a Bentley Continental GT 1:8-as méretarányú modellje. Az igazi különlegessége viszont nem maga a modellautó, hanem a személyre szabhatóság, melyet eddig csak a Rolls-Royce kínált a Cullinanhez.

Míg a Cullinan akár 10 millió forintig is eltolható a különböző opciókkal, addig a Bentley Continental GT 2,8 millió forintba kerül és a különbség már képeken is látható. A Bentley Design Studio emberei részt vettek a modell fejlesztésében és személyesen felügyelik az építést, a megrendelők pedig nem csak a színt, hanem a beltéri kárpitokat és a dekorbetéteket is megválaszthatják.