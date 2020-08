Olvass tovább

Végtelen színárnyalatban állítható a beltéri világítás, de ennél több funkciója is van. A LED-ekkel nem spóroltak, a hangulatvilágítás összesen 250 diódából áll és olyan fényerősséggel világít, hogy még nappal is látszik. Villogó piros fénnyel figyelmeztet, amikor úgy nyitnánk ki az ajtót, hogy másik jármű vagy biciklis közeledik a holttérből vagy hőmérsékletet állítunk a klímán az adott zónában. Továbbá használja az Energizing Coach nevű rendszer, mely különböző hangulatokat (ébresztő vagy relaxáló) teremt az kabinban a megfelelő zenei aláfestéssel, akár masszázzsal kombinálva.

Szellőztethetőek és fűthetőek is az ülések az S-osztályban, továbbá a könyöklők is fűtöttek, de a hátsó ülések párnái is fűthetőek. Persze, különféle masszázsokat is kínál. Nem muszáj hosszú perceket tölteni az AGR minősítésű ülések beállításával sem, a vezető egyszerűen csak megadja magasságát az MBUX-ben – akár szóban – és az S beállítja a magassághoz tartozó ideális üléspozíciót, ami azért finomhangolható.

Rengeteg kütyü lesz az S-osztályban, de a Mercedes odafigyelt az olyan részletekre is, mint a remek minőségű bőrkárpitozás vagy az alumíniummal díszített, nyílt pórusú matt fabetétek. Az S-osztály eleganciája megmarad, de sokkal inkább igazodik majd az olyan kütyükhöz, mint az okostelefon vagy a fitness karkötő.