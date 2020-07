Már tényleg csak az utolsó morzsákat hintik a legújabb Mercedes-Benz S-osztállyal kapcsolatban, mely minden eddiginél fejlettebb lesz, és szeptember elején mutatkozik majd be. A külső természetesen marad konzervatív, hiszen az ilyen nagy limuzinok vevőköre inkább erre vágyik, de a beltérben rengeteg újdonság várja majd az utasokat. Ezek közül az egyik a kiterjesztett valóságot használó navigációs rendszer.

Az MBUX fedélzeti rendszer, mely az A-osztályban mutatkozott be, most egészen új formában kerül a Mercedes zászlóshajójába. A műszerfalon itt már a klíma sem kap külön gombokat, mindent a hatalmas, érintőképernyős tabletről lehet majd kezelni. Akár hangutasításokkal is.

Míg a kisebb modellekben a középső kijelzőn jelennek meg a kiterjesztett valóság navigációs utasításai a térben elhelyezett nyilak és különböző jelzések formájában, addig az S-ben már a szélvédőre nagy felületen vetítő head-up display veszi át ezt a szerepet.

Ahogy a videón látható, nem csak a tájékozódást segíti, hanem a távolságtartó adaptív tempomat beállítását, valamint a sávtartó jelzései is megjelennek rajta: