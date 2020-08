Úgy tűnik, hogy igazak voltak a pletykák és a BMW valóban megcsinálja az első szériagyártású M3 Touringot. Először az E46-ból készítettek egy prototípust, végül nem került gyártásba, de azóta is gyakran felvetődik. Most azonban úgy döntöttek, hogy ellenfelet állítanak a Mercedes-AMG C 63 S T-Modellnek és az Audi RS 4 Avantnak. Ezt egy sejtelmes képpel tették egyértelművé.

“A München melletti Garchingben, a BMW M GmbH otthonában egy igazi álom válik majd valóra. Az M GmbH történetében először a modellkínálatot egy BMW M3 Touring egészíti ki.” – nyilatkozta a BMW.

Míg a BMW M3-as és kupé változata, az M4-es már most szeptemberben bemutatkozik, addig a kombira további két évet kell majd várni. A modell jelenleg fejlesztés alatt van, ez Instagramon, egy kommentelőnek erősítették meg.

Az M3 Touringban a BMW S58-as, 3,0 literes biturbó sorhatosa dolgozik majd, melynek gyengébbik változata 480 lóerős, az erősebbik pedig 510 lovas lesz. Utóbbihoz már mindenképp jár majd az M xDrive, tehát az az összkerék-hajtás, melyben leoldható az első kerekek hajtása.