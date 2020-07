Július 25-én, szombaton délután és az esti órákban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a 26. K&H mozdulj! félmaraton futóverseny miatt – írja közleményében a BKK.

A rendezvény miatt 16:45-től lezárják a Dózsa György út Damjanich utca és Szondi utca közötti szakaszát, az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között, majd 20 órától a Dembinszky utca és a Damjanich utca közötti szakaszt is, a Hermina utat az Ajtósi Dürer sor és a Kós Károly sétány között. A lezárások várhatóan éjfélig lesznek érvényben.

A tömegközlekedést is megvariálja a futóverseny, a kisföldalatti mellett számos autóbusz- (20E, 30, 30A, 105, 230) és trolibuszjárat (70, 72, 74, 75) közlekedését is érinti, a legtöbb esetben 16:45-től az utolsó járatindulásig. Ezzel kapcsolatosan a további részletek a bkk.hu-n olvashatóak, de ajánlott a BKK Futár használata is, ami weben, iOS-en és androidon is elérhető.

Ezekkel az átmeneti korlátozásokkal némi ízelítőt kaphatunk abból, milyen lesz, ha a későbbiekben végleg autómentessé teszik a Városligetet.