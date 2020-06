Azt eddig is sejtettük, hogy óriási feladat egy főváros tömegközlekedésének megszervezése és zavartalan működtetése. Most meg is nézhettük, mi és hogyan történik a BKK irányítóközpontjában, ahonnan mindent látnak és bárhova oda tudnak szólni.

Budapest közlekedése úgy 5000 kilométer úthálózaton zajlik, amiből 3322 kilométeren valamilyen tömegközlekedési eszköz is jár. Hogy el tudjuk képzelni, ez hány darab és hányféle járművet jelent, szedjük ezeket gyorsan sorba. Budapesten 4 metróvonal, 280 autóbusz-, 35 villamosvonal működik, amelyek összesen 43 ezer darab végállomásról elindulást hoznak össze naponta. Ehhez 24 óra alatt úgy 2200 jármű kell, amelyekből egyszerre akár 1800 is jelen lehet az utakon. Igen, ez pontosan ennyi járművezetőt is igényel, akikkel folyamatos kapcsolatot tart a központ. Többek között ez történik itt, a Szabó Ervin téri BKK diszpécserközpontban.

Mélygarázs helyett óvóhely található az épület alatt

Mi is az a BKK Futár?

Nem, nem az, aki a pizzát hozza, bár kétségtelen, hogy az is nagyon hasznos. A Futár – Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer – egy integrált közösségi közlekedési informatikai rendszer, amely európai uniós forrásból készülhetett el, és Budapesten 2014. október 1-jén adták át. Az átlag közlekedőnek ebből leginkább a Futár alkalmazás lehet ismerős, ami talán a legjobb dolog, ami a tömegközlekedésben az elmúlt években történt. Aki mégsem ismerné, ez egy utazástervező applikáció, amivel könnyen és gyorsan tervezhető a tömegközlekedéses utazás. Akár átszállással is, megbízható várakozási, átszállási időkkel. Igazán jó benne, hogy élő adatokkal dolgozik, az alapján jósolja a menetidőt, tudja, valóban mikor jön a kinézett járat, sőt a jármű azonosítója/rendszáma, típusa, kialakítása – alacsony padlós-e – is kiderül a térképről.