A NÚSZ összesítése szerint a legnépszerűbb megyei matrica továbbra is a Pest megyei, amelyből egymilliónál is többet vettek a közlekedők. A Fejér megyeiből több mint 200 ezret, a Győr-Moson-Sopron megyeiből 126 ezret vásároltak. A legkevesebb, mintegy 3 ezer darab a Veszprém megyeiből fogyott, de idén még ebből is többet vettek, mint tavaly ilyenkor.

2020 első fél évében mintegy 10 milliárd forint értékben vásároltak megyei e-matricát a közlekedők.

A koronavírus-járvány első hullámának tetőpontján – a kedvező januári és februári értékesítés után – márciusban és áprilisban 30-40 százalékkal esett vissza a megyei e-matricák iránti kereslet, de májusban 9, júniusban pedig már 15 százalékkal több kelt el.

Májusban a Fejér, a Somogy és a Pest megyére vásárolt matrica darabszáma emelkedett a legnagyobb mértékben éves összehasonlításban, júniusban is hasonló volt a helyzet, akkor a Pest, a Fejér és a Győr-Moson-Sopron megyére érvényes e-matrica eladása ugrott meg a legjobban.