• Ha teheti, kerülje el a csúcsforgalmi időszakokat! A legtöbben pénteken délután és szombat délelőtt indulnak el a főváros irányából, és vasárnap este, hétfőn reggel érkeznek vissza. Hétfőn ráadásul a kamionstop után jelentős a teherfogalom is. Ezekben az időszakokban egy kisebb koccanás is elegendő a jelentős torlódás kialakulásához.

Vasárnap, a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra. Sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

• Ha az autópályán jelentős torlódás van – például baleset miatt – érdemes kerülőutat választani. Igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-es autópályára például a 62-es, 64-es főutakon keresztül. A Balaton északi partjára tartók Székesfehérvártól a 8-as főutat is használhatják.

• Az M7-es autópályához kapcsolódóan tavaly ősszel elkészült a 710-es főút bekötése, amely gyorsabb és biztonságosabb eljutást biztosít az északi part irányába.

• Az M7-es autópálya Székesfehérvártól Budapestig, a főváros felé vezető oldalon háromsávos, de a külső sávot alig-alig használják az autósok, pedig ezzel csökkenteni lehetne a nagyobb torlódásokat. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten jobbra tartási kötelezettség van, erre sűrűn kihelyezett táblák is felhívják a figyelmet. Ha ezt betartják az autósok, akkor az autópálya kapacitása sokkal egyenletesebb lesz, így a torlódások nagysága is érdemben mérsékelhető.