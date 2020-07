6,2 literes, V8-as HEMI blokk kerül a Super Stock-ba, akárcsak a Redeye modellek be, de itt a kompresszoros motor már 807 lóerőt ad le és 960 Nm nyomatéka van. Hozzá a TorqueFlite 8HP90 nevű nyolcgangos automataváltó csatlakozik és önzáró differenciálmű. Adaptív Bilstein felfüggesztés van alatta és könnyű, alumínium nyerges, 4 dugattyús Brembo fékekkel szerelik. A 18 colos felniken 315/40 R18 méretű, nagyon tapadós Nitto NT05R gumik vannak.

Gyorsulási versenyekre és negyedmérföldes távokra készült, de mindennapi használatra is tökéletesen alkalmas a Dodge Challenger SRT Super Stock, aminél nincs ma erősebb és gyorsabb izomautó. Meg pontosan úgy is néz ki, mint egy igazi, amerikai erőgép a masszív bódéjával és a kiszélesített sárvédőkkel. A pokolian haragos tekintet már csak ráadás. A Super Stock kategória olyan autókat jelöl, melyek kívülről teljesen hétköznapinak tűnnek, de a technikát alaposan a drag futamokhoz igazítják.

Power Chiller, gumiégető Line Lock és rajtelektronika is van a Dodge Challenger SRT Super Stock-ban, de vannak még ezeken túl is érdekes funkciók. Az egyik például a Launch Assist, ami komoly terheléstől kíméli meg a hajtásláncot. A gyorsulási versenyek ragadós aszfaltján betapadó, majd tapadást vesztő kerekek olyan lökésszerű terhelést jelentenek, amit nehezen tűr például a differenciálmű (ez korábban a Demon modelleknél is problémát jelentett). Ezt védi ki a rendszer, mely csökkenti a kerekekre jutó nyomatékot, ha érzékeli a jelenséget.

3,25 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 60 mérföld/órás sebességre (úgy 96 km/óra), a negyedmérföldes távot 10,5 mp alatt futja meg, közel 211 km/órás áthaladási sebességgel. Korlátozott végsebessége 270 km/óra.