Hiába újult meg, nem jön Európába a frissen bemutatott Lexus IS. Mégis van arra mód, hogy egészen alaposan megismerkedhessünk az autóval, köszönhetően a globalizációnak: az észak-amerikai piacra kifejlesztett, kiterjesztett valóságú (augmented reality, AR) szoftverje ugyanis a világon mindenütt letölthető okostelefonra, így akár te is megnézheted, hogyan mutatna az új Lexus IS a házatok előtt, vagy esetleg a konyhában.

A Lexus kiterjesztett valóságú felületén nem csak körbejárható, különböző szögekből és távolságokból vizslatható az autó: a felhasználó átszínezheti a karosszériát, nyithatja-csukhatja az ajtókat, sőt, akár „tesztvezetésre” is indulhat az autóval (lásd a kapcsolódó videogalériát). Igazi interaktív alkalmazásról van tehát szó, amely nem csupán megmutatja, de ismerteti is az új generációs Lexus IS fontos részleteit: a szöveges előadásokat olyan háromdimenziós „robbantott” szerkezeti ábrák támogatják, amelyeken keresztül szó szerint mélyrehatóan ismerkedhetünk meg az autóval.

A Lexus régi-új középkategóriás szedánja, a negyedik (vagy inkább három és feledik) generációs IS június derekán mutatkozott be Észak-Amerikában. Módosított vonalvezetés, friss orrkialakítás mellett érdemi tömegcsökkentés, továbbfejlesztett infotainment-funkciók, valamint gazdagított vezetőtámogató arzenál fémjelzi a majdnem-generációváltást.