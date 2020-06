A régi-új Lexus IS a világ negyven országában lesz elérhető az ősz vége felé, Észak-Amerikában és Ázsiában széles körben forgalmazzák, Európa azonban nem kap belőle. Az sem világos, hogy ez a modell utód nélküli megszűnését jelenti-e Európában, vagy hogy itt a megszokott formátumban folytatódik az IS pályafutása.

Mindenesetre így esett, hogy az új, negyedik generációs IS valójában műszakilag megegyezik az előzővel – tehát tulajdonképpen inkább modellfrissítésről, mint -váltásról beszélhetünk.

Öreg már a Lexus legkisebb hátsókerék-hajtású típusa. Az IS-t 2013-ban mutatták be, így ideje volt a modellváltásnak. Igen ám, de az új TNGA padlólemezcsaládon belül nincs mód hátsókerék-hajtású, középkategóriás modell fejlesztésére – a GA-N padló elvileg alkalmas volna, de ehhez több mint 25 centiméterrel meg kellene kurtítani, amire vagy lehetőség, vagy idő nem állt rendelkezésre.

Pedig a Toyota fejlesztőközpontjában sok energiát fordítottak arra, hogy kezesebbé, ugyanakkor nyugodtabbá tegyék az autót. Ennek érdekében számos ponton növelték a karosszéria merevségét.

Újdonság a 19 colos keréktárcsák elérhetősége, ami gyorsabb kanyarodást és nagyobb tapadási felületet jelent; a korábban 17 colos alapértelmezett kerekek helyébe most 18 colosok lépnek; ezek könnyített kerékagyra csatlakoznak, ami csökkenti a rugózatlan tömeget. Ezt szolgálják a 20 százalékkal könnyített rugók, az acél helyett alumínium lengőkarok (-18% tömeg), valamint az optimalizált kanyarstabilizátor (-17%). Ehhez új lengéscsillapítók és bakok társulnak a kényelmesebb rugózás érdekében.

Továbbra is lesz IS F Sport, új első és hátsó lökhárítóval, egyedi hűtőmaszkkal és egy sor egyéb változtatással. A 311 lóerős V6-os hangját aktív hangszabályozás erősíti és szűri, az ülések minden esetben fűtöttek és szellőztetettek, legalábbis az F Sport kivitelen, amely optimalizált menetstabilizáló funkcióval felvértezett dinamikus vezetési csomaggal is kérhető. A csomagban kovácsolt BBS-felniket, Torsen önzáró differenciálművet és Sport S+ üzemmódot, valamint karbon hátsó légterelőt és külső tükörházakat találunk.

Az IS dizájnja kezdetben letisztultnak, mostanra elmosottnak számított, így a 2021-es modellváltás során kiemelt figyelmet fordítottak erre. Az izmosabb kerékdobokkal és az átrajzolt oldalfalakkal (máshogy fut fel például a küszöbtoldat a csomagtér fedeléhez) módosultak az arányok – persze amennyire az azonos vázszerkezet engedte. Friss a hűtőmaszk rajzolata; ezt az F Sport kivitelen alsó légbeömlő egészíti ki, a normál IS-eken mini orsómotívumokkal találkozunk a rácsozatban.

A keskenyebb fényszórókban hangsúlyosabb a szokásos L alakú nappali világítás; ezek vonalát követve mélyebbre vitték az oldalfalon végigfutó karaktervonalat. Opcióként tripla LED-es fényszóró is kérhető. A hátsó lámpatest teljesen új. A Lexus az IS színválasztékát is megújította, bár ez a sajtófotókon nem látszik.

Az utastérben minimális a változás, maradtak az érintésérzékeny klímavezérlő kapcsolók és a multimédiás rendszer ujjal rajzolgatós kezelőfelülete. Vannak viszont új, látványos optikai csomagok, anyag- és színkombinációk. A 8 colos érintőképernyő helyett akár 10,3 colosat is kérhetünk, ha nem sajnáljuk a pénzt az akár 17 hangszórós, 1800 wattos Mark Levinson audiorendszerre. Van Apple CarPlay-, Android Auto- és Amazon Alexa-integráció.

A hajtáslánckínálatban nincs változás. A kétliteres turbómotor megújult, a két teljesítményszinten kínált 3,5 V6 pedig még csak azt sem. Továbbra is létezik összkerékhajtású verzió. Az európai hibrid hajtáslánc a jelek szerint nem lesz elérhető az új IS-en, legalábbis bevezetéskor nem.

Kibővítették az IS szedán biztonsági vezetőtámogató csomagját is, így mostantól lépést tart márkatársaival a modell. Sőt, túl is szárnyalja őket, legalábbis multimédiás téren: a Lexus kiterjesztett valóságú alkalmazása segítségével teljesen körbejárható virtuálisan a modell.

