A technológiát az Acura TLX szedán fedélzetén veti be először a gyártó. A technológiát eredetileg tavaly augusztusban mutatták be, annak piaci bevezetése most eredeti elképzelésekkel összhangban zajlik – reméljük, hamarosan Európában is megjelenik. A Honda tarsolyában egyéb légzsák-innovációk is találhatók; az új generációs Jazz például az első ülések között nyíló légzsákot kapott.

Az újszerű utaslégzsákot elsőként alkalmazó Acura TLX a prémium márka lépcsős hátú zászlóshajója. Az idén május végén bevezetett modell (4943 x 1911 x 1433 mm, tengelytáv 2870 mm) alapmodelljét kétliteres turbómotor hajtja, később egy turbós 3.0 V6-tal bővül a kínálat. A modell megkapja a Honda nyomatékvektor-szabályozott SH-AWD összkerékhajtási rendszerét.