Az autókat, repülőgépeket, áramfejlesztőket, fűnyírókat és repülőgépet (valamint régen robotot) is gyártó Honda japán központja három nappal ezelőtt jelentette be, hogy gondjaik támadtak a belső számítógépes kommunikációs hálózat egyes elemeinek az elérésével. A hiba később a Honda teljes globális hálózatára kiterjedt, beleértve a cég magyarországi tevékenységeit is: jelenleg nem tudnak például alkatrészt rendelni, de a legtöbb gyártóüzemben a termelés is leállt, a dolgozókat további értesítésig hazaküldték.

Szakértők úgy vélik, egy viszonylag új zsarolóprogram: a Snake nevű szoftver áll a támadás hátterében. Ezt a programot kifejezetten arra tervezték, hogy behatoljon nagyvállalatok hálózataiba. Jellemző módon nem szivárogtat ki belső információkat – így az ügyfelek adatai a dolgok jelenlegi állása szerint biztonságban vannak –, képes viszont arra, hogy beavatkozzon a hálózaton zajló folyamatok vezérlésébe.

Egyelőre nem tudni, mi a célja a támadásnak. Szakértők szerint vélhetően a koronavírus, illetve az abból adódó távmunka teremtett alkalmat a támadók számára, hogy egy álcázott üzenettel bejuttassák a számítógépes vírust a rendszerbe, amely ott terjedni kezdett.

A problémáról a Honda magyarországi képviseletét is megkérdeztük. ” Sajnos a természetes vírus után most egy mesterséges is megnehezíti az életünket. Hétfőn még csak úgy tűnt, hogy az informatikai hálózatunkkal adódott probléma, ám hamarosan kiderült, hogy külső támadás áldozatai vagyunk. A belső szerverünket támadták meg kívülről, ennek azonosítás folyamatban van. Nem tudjuk, hogy ki vagy kik a támadók, a központ vizsgálja.” – mondta el kérdésünkre Szabó Ildikó, a márka kommunikációért felelős magyarországi vezetője. “A támadás kihatással van a termelési, értékesítési és fejlesztési tevékenységeinkre. Jelenleg is folyik a károk minimalizálása, informatikai szakembereink éjjel-nappal dolgoznak, hogy rendszereinket helyreállítsák. A Honda Magyarország számára természetesen elsődleges az ügyfelek megfelelő minőségben és időben történő kiszolgálása, de jelen pillanatban nehézségbe ütközik például az új alkatrész rendelése, a szervizes számlák elkészítése. Készletről tudnak új autót értékesíteni a kereskedőink, de az új autók forgalomba helyezéséhez szükséges dokumentumokat sem tudjuk a vásárlók rendelkezésére bocsátani. Bízunk az IT-s kollégáinkban, hogy gyorsan helyreállítják a rendszereinket.”