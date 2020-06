Egyedi első és hátsó lökhárítók, alumínium hatású fenékburkolatok, vastag fekete betétek a kerékíveken, a küszöbökön és az ajtók alján: így lesz dögös majdnem-szabadidőjármű a decens Octavia kombiból. Ezüst diffúzor, ablakkeretek, külső tükörházak és tetősínek, valamint 18 (vagy 19) colos keréktárcsák teszik teljessé a képet.

Az utastérben krómdekor, egyedi műszerfal-betétek, ThermoFlux üléskárpitok és Scout logók hirdetik, hogy nem átlagos Škodával van dolgunk. Az alumínium pedálok, valamint a minden felületen alkalmazott, kontrasztos barna öltések rusztikus eleganciát visznek a hangulatba.

A 15 mm-rel megemelt hasmagasság és a fenékburkolat adott – ezek egyébként külön is megrendelhetők az Octaviához.

Motorból négy is választható. A 2,0 literes dízel kapható 200 és 150 lóerős kivitelben is, a 2,0 literes benzinmotor 190 lóerős, az 1,5 literes pedig 150 lóerős. Eddig magától értetődő volt az összkerékhajtás a Škoda Octavia Scout esetében, mostantól azonban elsőkerék-hajtással is elérhető lesz a modell – a sajtóinformáció kissé kusza, így nem egyértelmű, hogy ez mely motorokra vonatkozik. Az viszont biztos, hogy a kisebbik benzinmotorból lesz 48 voltos mild hibrid e-TEC verzió is.