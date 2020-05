Hogy a körözött személyeket és járműveket kiszűrjék, mindenkit ellenőriztek, a gépjárműveket pedig közlekedésbiztonságilag átvizsgálták, emellett a menetokmányok és a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére is figyelmet fordítottak.

Mint az az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) első negyedéves kimutatásaiból kiderült , továbbra is a gyorshajtás, az ittas vezetés, valamint a járművek engedély nélküli átalakítása vezet leggyakrabban személyi sérüléssel járó balesethez, sőt ezek száma a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások ellenére sem szorult vissza. Így az akció elsődlegesen ezen szabályszegések kiszűrésére irányult.

A szombat késő esti és vasárnapi hajnali órákban (21:30 és 2:30 között) komplex ellenőrzést tartott Kecskeméten a helyi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya, a razziában a Közrendvédelmi Osztály, valamint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztálya és Közterületi Támogató Alosztálya is részt vett – adta hírül honlapján a rendőrség.

Olvass tovább

183 ellenőrzött jármű és 219 igazoltatott személy az éjszaka mérlege, de az alkoholszonda senkinél sem mutatott pozitív értéket.

Ellenben 17 jármű esetében valamilyen műszaki hiányosságot állapítottak meg: négy autó tulajdonos helyszíni bírságot kapott, a maradék 13 esetben pedig rendkívül műszaki vizsgát rendeltek el.

A négyórás razzia ideje alatt 16 gyorshajtást jegyeztek. A legkirívóbb eset az 5-ös számú főúton regisztrálták: a sofőr 90 helyett 161 km/órával közlekedett, 71 km/órával túllépve ezzel a megengedett sebességet.

Tolna megyében sem tétlenkedtek az egyenruhások

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság eközben arról számolt be, hogy szombaton főleg délelőtt és kora délután ellenőrizték a közlekedőket. Itt az akció elsősorban a biztonsági öv használatára irányult, de a fentebb már említett, igen gyakori szabálysértésekből is találkoztak jó néhánnyal a rendőrök.

A razziát azzal indokolták, hogy „május utolsó hetében több súlyos baleset is történt a megye útjain, valamint azért, mert az elmúlt évben több, halálos balesetben elhunyt személy nem használta a biztonsági övét”.

Néhány óra leforgása alatt nem kevesebb mint 63 személlyel szemben kellett intézkedniük a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

A rendőrök gyorshajtókat, ittas sofőröket, valamint piros lámpán áthaladó autósokat is fogtak a sebességhatárokat nem tartották be, de akadt ittas járművezető és piros lámpán áthaladó autós is, így végül összesen 86 személlyel szemben intézkedtek.

A többórás akcióról egy videóösszeállítást is közöltek a Tolna megyei rendőrök:

A biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használati arányának további növelése nélkülözhetetlen a balesetben elhunytak számának, valamint a sérülések súlyossági fokának csökkentése érdekében. Higgyék el, hogy a biztonsági öv használata csökkenti a sérülések kockázatát, és életet menthet!

– figyelmezteti az autósokat a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.