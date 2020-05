A kupé és a kabrió után megérkezett az igazi ínyencfalat az új 911 palettáján. A Targa egyelőre csak összkerékhajtással érhető el, Targa 4 és Targa 4S kivitelben. Előbbiben 385, utóbbiban 450 lóerőt ad le a háromliteres, hathengeres turbómotor. Sport Chrono csomaggal 4,2, illetve 3,6 másodperc alatt gyorsulnak 100 km/órára. Az előző generációs típusnak 4,3 illetve 4,0 másodpercig tartott a sprint. A végsebesség 289, illetve 304 km/óra; szemben a korábbi 287, illetve 301 km/órával – lám, ennyit tesz 15, illetve 30 extra lóerő.

További képekért kattints a fotóra!

A Targa az első perctől elérhető a közelmúltban bemutatott hétfokozatú kézi sebességváltóval, amelyhez alapáras a Sport Chrono csomag; ha nem ikszel be semmit a megrendelő lapon az ügyfél, marad a nyolcfokozatú automata sebességváltó. Ahogy a többi variánsnál, itt is újdonságként jelenik meg az InnoDrive intelligens adaptív tempomat, amely háromdimenziós térképadatok és az útvonalra érvényes sebességkorlátozások ismeretében határozza meg a mindenkori sebességet. Alapáras az elektronikus futóműszabályozás, és ahhoz kapcsolódóan Smartlift funkció növeli a jármű használati értékét. A rendszer előre programozott földrajzi koordinátáknál 40 mm-rel megemeli az első futóművet, így könnyebben állhat be a garázsba a tulajdonos.