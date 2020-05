Japánban napokon belül bevezeti a megújult Swiftet a Suzuki, az internet népe azonban gyorsabb volt: már fenn kering a világhálón a modell még ki sem adott katalógusa.

Az Indian Autos Blog által bemutatott képek tanúsága szerint az eredetileg 2016-ban bevezetett modell továbbra is kétféle hűtőmaszkkal lesz elérhető, ám a sportos verzió az eddiginél jóval nagyobb méhsejt-rácsozatot kap. Megújulnak a keréktárcsák is, az utastérben azonban nem fedezünk fel változást, ahogy a lökhárítók is maradnak a régiek.

Eddig is volt kéttónusú fényezés, most azonban fiatalosabb kombinációk kerülnek a palettára – legalábbis Japánban. A sárga karosszériával párosított ezüst tető különösen látványos, de a többi új kombó sem csúnya.

Ami a hajtásláncopciókat illeti, mild hibrid és öntöltő hibrid is szerepel majd a palettán. Előbbiről és a magyarországi árakról (az optikai részletek nélkül) már korábban írtunk, a full hibrid verzió európai bevezetése rég várt lehetőség.