2017-ben kezdték el forgalmazni Japánban azt a Swift Hybrid modellt, amely egy kisteljesítményű, nem egészen 14 lóerős villanymotort iktat be a robotváltó és a 91 lóerős benzinmotor közé. Ez a villanymotor részterhelésen (pl. állandó sebességű haladásnál) átveszi a benzinmotor munkáját: utóbbi lekapcsol, és az autó emissziómentesen gurul. A Swift Hybrid (lenti képen) átlagfogyasztása a japán norma szerint 3.1 l/100km.

Ezt a modellt eddig csak a japán belpiacon értékesítették; az exportpiacokon (így Európában is) csupán a mild hibrid modellek voltak elérhetők. Most viszont úgy tűnik, hogy a Toyota szakmai támogatásával hozzálátnak további hibrid típusok, illetve rendszerek kifejlesztésének. A beszámoló a Suzuki legnagyobb külpiacát, Indiát említi, mint a gyártás és a forgalmazás egyik lehetséges helyszínét, de a technológiának Európában is volna létjogosultsága, különösen a szabadidőjárművek: az S-Cross és a Vitara kínálatában.

Nyitóképünkön a 2011-es Suzuki Swift EV Hybrid tanulmányautó