Újra változnak a hazai benzinkutak nyitvatartásai és ennyi kút zárt be

A Magyarországon működő benzinkúton visszaesett a forgalom a kijárási korlátozás miatt, az üzemeltetők többsége rövidebb nyitvatartást vezetett be, néhány kutat ideiglenesen be is zártak, a héten azonban már élénkült a forgalom.