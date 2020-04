Három évtizede indult a Manhart tuningcég, kezdetben főleg BMW-kkel foglalkoztak, ma már Lamborghini, McLaren és hasonló autókhoz is kínálnak teljesítménynövelő csomagokat. Persze, a fő irány megmaradt a német vállalkozásánál és éppen ezért vették kezelésbe az új Toyota GR Suprát.

Mert a Supra nagyon japánnak néz ki, de a lemezek alatt valójában sokkal inkább egy BMW. A Manhartnak főleg utóbbi számít, ezért felvették a palettára a Suprát, amit GR 450-nek neveztek át, utalva a várható teljesítményre.

444 lóerőt és 650 Nm nyomatékot hoztak ki a 3,0 literes, turbós sorhatos motorból, ami a rozsdamentes kipufogókon át jobban is hallható. A teljesítménynövelés úgy 850 ezer forintba kerül. H&R ültetőrugókat és KW lengéscsillapítókat pakoltak alá, így a nagyobb teljesítmény mellé jobb útfogás is társul. Ezen kívül 20 colos felniket és több apróságot is be lehet szerezni a Manhartnál.

A csomag részeként nem mellesleg a végsebesség-korlátozást is feloldják, ezért 280 km/óra felett is száguldhat a Supra:

Gyári formájában a GR Supra 340 lóerős és 4,3 másodperces gyorsulásra képes. Tesztünket itt olvashatod: