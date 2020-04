Olvass tovább

Most maszkokkal tud segíteni, de István egyébként állatmenhelyeket is rendszeresen támogat menyasszonyával Budapesten és Szlovákiában is, ahonnan a nő származik. “Ha most árvíz lenne, akkor az ott dolgozókat segíteném. Nekem mindig is nagyobb öröm adni, mint kapni, ezért is magam viszem el a maszkokat az intézményekbe” – mondta.

A maszkokat még akkor vette meg, amikor nagyon drágán árulták a közösségi média felületein. Először ötezer darabot vett, hogy szét tudja osztani, majd megint ugyanennyit. Aztán sikerült még néhány támogatót maga mellé állítani, akikkel összesen húszezer maszkot vettek. Elmondta, hogy abból az összegből, amiből ő az elején ötezer maszkot tudott venni, most még húszezer darabot tudott beszerezni. Pedig a járvány miatt neki is visszaestek a munkái.

István az utóbbi napokban a kórházak helyett inkább az idősotthonokat kereste fel, úgy gondolja, ők kevesebb segítséget kapnak. Beírja a keresőbe, hogy milyen idősotthon van azon a környéken, amerre épp megy, és bead 200-300 darabot.

Adott még maszkokat a győri Lurkó Alapítványnak, a háziorvosának, és győri és Győr környéki idősotthonoknak is, például Écsen, Győrújbaráton, Pannonhalmán, Ravazdon. A budapestiekkel és a szekszárdival együtt nyolcvanegy intézménybe jutott el.

A győri kórház azért fontos számára, mert negyven éve volt egy súlyos tüdőgyulladása, akkor két hétig küzdöttek érte itt, az életét köszönheti nekik. Jövő héten tizennyolc budapesti idősotthonban akar maszkokat osztani.

Az interjúból az is kiderült, hogy István próbált anonim maradni, de az autója miatt nem kerülhette el a figyelmet a városban.