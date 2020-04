Már itt van az új generációs Land Rover Defender , ám ez semmit sem von le az eredeti modell varázsából. A klasszikus terepjáró nagy kedvencnek számít a tuningműhelyek körében is; legutóbb egy amerikai stúdió, az E.C.D. Auto Design vette kezelésbe a modell közepes tengelytávú, négyajtós kombi kivitelét.

Olvass tovább

Utasai a kényelmes légrugózás mellett a második sorban is motorosan állítható, különálló Recaro sportüléseknek is örvendhetnek, az utastér tele van vezeték nélküli telefontöltő aljzatokkal, mindent igényes bőr borít, az autóba orrkamerát is telepítettek.

Hogy ennyi modern szerelvény mellett se vesszen el teljesen a klasszikus hangulat, arról British Racing Green karosszériaszín, old school műszeregység és fa kormánykerék gondoskodik. És persze a csomagtartóban elhelyezett bárszekrény, amely többek között egy komplett pohárszettet, bortartót, koktélshakert, valamint jégtartót és -vödröt is tartalmaz.



És ha azt gondolnád, ez a cég legdurvább Defender-átalakítása, nagyon tévedsz: készítettek egy tisztán elektromos verziót is, méghozzá a Tesla hajtásláncának felhasználásával.