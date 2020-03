280 lóerőre és 420 nm nyomatékra lőtték be a Ford Focus ST 2,3 literes, négyhengeres turbómotorját. Az 5,7 másodperces sprintidő és a remek váltó eleve jó vezethetőséget adnak, de tud még valamit az ST. Az első kereknél két elektronikusan vezérelt lamelláskuplung szabályozza a jobb és a bal oldalra érkező nyomatékot. A hidraulikus működésű kuplungokkal csinálnak differenciálzár-hatást. Jó alapnak bizonyul ahhoz, hogy a Mountune ennél többet hozzon ki belőle.

Angol cég a Mountune, akik már bő 35 éve Fordok tuningolásával foglalkoznak és most valami olyat csináltak, amitől azt érezzük, hogy végre a modern korba léptünk. A szettet m330-nak hívják és a legnagyobb varázslata az OBD-re csatlakozó adapter, ami a telefonos applikációval kommunikál. Kevesebb mint 250 ezer forintba kerül a csomag és 330 lovas teljesítmény mellé 515 Nm nyomatékot ad.

Telefonról aktiválható az egész és rögvest átállítja a motorvezérlés programját, hatásosabb rajtelektronikát és indításgátlót is ad. És még a kipufogója is jobban fog durrogni a Mountune m330-as Ford Focus ST-nek. Valamelyest javul az autó gyorsulása is, a 100-as sprint már közelebb van az 5 másodperchez, mint a 6-hoz.