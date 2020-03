A No Time To Die eredetileg március végére időzített világpremierjét novemberre tolta a forgalmazó. Állítólag ebben a filmben nem csak Daniel Craig utolsó James Bond-alakítását élvezhetjük majd, hanem az ügynök vadonatúj autóját is: úgy tudni, itt mutatkozik be az Aston Martin Valhalla, a brutálisan megfizethetetlen hipertökéletes Valkyrie nagyobb példányszámban készülő, (viszonylag) olcsóbb kis testvére.

Az Aston Martin ma nyilvánosságra hozott néhány alapadatot a modell vadonatúj motorjáról. Hallatlanul kevés, mindössze hat hengert kap, V alakban elrendezve. A lökettérfogatról nincs információnk, de a hiányzó alapokat turbófeltöltővel, valamint villanymotorokkal pótolják: bizony, a Valhalla is hibrid lesz, méghozzá állítólag a márka aktuális kínálatának legerősebb utcai motorja.