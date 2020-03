Érzékelhető a koronavírus gazdasági hatása is. A Hugo Boss német divatmárka már látja, hogy különösen Ázsiában csökkennek az eladásaik. Kínában az autóeladások 92%-os visszaesést mutatnak. A német autógyártók 170 milliárd dollárt kaszálnak Kínában, ami az éves eredményük 35%-át teszi ki. Épp ezért nekik igazán nehezen indul majd be a 2020-as év.

Hetek óta másról sem szólnak a hírek, mint a kínai Vuhan városából a világra szabadult koronavírus-járványról. Már az is kiderült, hogy a vékonyka szájmaszk nem óv meg mindentől és az is, hogy gazdasági hatásai is egyre mélyebbek. A légitársaságok és a turizmus is megérzi, hiszen járatokat töröltek és még óceánjáró hajót is karantén alá vontak.

Az már itthon is tapasztalható, hogy néhányan az élelmiszerek felvásárlásában élik ki a pánikot. Svájcban az 1000 főnél nagyobb rendezvényeket tiltották be, ezért pár nappal a megnyitó előtt lefújták az egyik legnagyobb autós eseményt, a Genfi Autószalont is.

A Volkswagen első, kifejezetten elektromos autók számára gyártott platformjával, az ID.3-assal mutatkozott volna be Genfben. A modellt maga a vállalat is történelmi jelentőségűnek említi, de nem indul könnyen a karrierje. Kezdetben szoftveres problémák miatt csúszott a piaci bevezetés, most pedig attól az eseménytől estek el, ahol széles közönség számára tették volna megtekinthetővé a kompakt villanyautót.

A gyártók Genfre újdonságokkal, látványos installációkkal készültek, amiket úgy kell most elbontaniuk, hogy a látogatók maximum képen nézhették meg őket. Ez hatalmas veszteséget jelent nekik. A lefújás ugyanakkor megmutatta azt is, hogy a modern eszközök segítségével a premiereket online is meg lehet tartani. A legtöbben élő adásban leplezték le azokat a modelleket, amikkel a genfi eseményre készültek.

Itt egy remek példa az online tartott premierre, a Porschénál a legújabb csúcsmodell, a 911 Turbo S mutatkozott be a YouTube-on:

A gyártásban és az alkatrészek pótlásában is akadályokat képez a vírus, de a Vezess újságíróinak virtuális postaládájában is landolt már szomorú levél miatta. Elmarad a Mercedes GLA és eVito menetpróbája, a Volvo kamionbemutatója és a Ford Kuga vezetése is.

A legnagyobb magyar autós esemény, az AMTS is március végéről szeptember végére költözött. Az eddig vásárolt jegyek az őszi kiállításra érvényesek, akiknek pedig nem felel meg az időpont, azoknak visszatérítik a jegy árát.

Van azért egy apróság is, aminek nem lehet ugyan őszintén örülni, de a pénztárcánk díjazni fogja: olcsóbban tankolhatunk. A kereslet visszaesése azonban itt is ellentéteket szül, hiszen Oroszország nem szívesen csökkentené a termelést. Pedig az olajszükséglet napi 3,8 millió hordóval csökken.