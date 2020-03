Olvass tovább

A karosszéria az első tengelynél 45, a hátsónál 20 mm-rel szélesebb (1840, illetve 1900 mm), igazodva a 42/10 mm-rel megnövelt nyomtávhoz. Most először eltérő átmérőjű kerekeket kapott a 911 Turbo S: elöl 255/35 R20, hátul 315/30 R21 abroncsok tartják az úton az autót.

Az aerodinamikai jellemzőket sem hagyták változatlanul. Elöl hidraulikusan szabályozható a spoiler, a hátsó szárny pedig még nagyobb lett: a kettő együtt 15 százalékkal növeli a leszorítóerőt.

A mérnökök áthangolták a futóművet és az összkerékhajtást: akár 500 Nm juthat az első kerekekre, az adaptív felfüggesztés pontosabban reagál, sportosabb vezethetőséget ad. A szabad hasmagasság 10 mm-rel csökkent.

Az utastérben kéttónusú környezet várja az utasokat, a 18 irányban állítható sportüléseket a legelső 911 Turbót idéző öltések díszítik. A központi képernyő 10,9 colos, alapáras a Sport Chrono csomag versenypálya-támogató alkalmazással, ahogy a Bose surround audiorendszer is.

Mindez ráadásul nem is kerül sokba – mármint de, csak kevesebbe, mint eddig: Németországban mintegy 1800 euróval olcsóbb lesz a kupé és a kabrió is – igaz, ez még így is 216, illetve 230 ezer eurót (72,8, illetve 77,5 millió Ft) jelent.