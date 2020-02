Szerda reggel a Thököly úton szedték ki a buszsávozókat a rendőrök a keddi, X. kerületi akcióhoz hasonlóan – írta a Bp-i Autósok Közössége a Facebookon.

Kedden arról számoltak be, hogy a rendőrök a Kőrösi Csoma Sándor úton akcióztak, erről videó is készült. Olvasójuk az ablakából örökítette meg, ahogy a rendőrök több autóssal szemben is intézkedtek.

Egy kommentelő azt írta, szerda reggel a Vaspálya utca elején, a Kőbányai út felé is halomra szedik ki a buszsávosokat, és a Kőrösi Csomán ma is kint vannak.