A csecsemőkre mágikus hatással van az autózás: egy felpörgött apróság is képes percek alatt mélyen elszundítani, amint elindul alatta a kocsi (kivéve, ha pont ezt szeretnénk: ilyenkor megérzik, és juszt sem alszanak el). Egy brit felmérés szerint minden második családban rendszeresen indulnak autózni kifejezetten azért, hogy elaludjon végre az a nyavalyás kölök. Ilyenkor átlagosan 20-25 percen át utaznak körbe-körbe, telepakolva a légkört jóféle szén-dioxiddal, nitrogén-oxidokkal, koromrészecskékkel és egyéb fincsi káros anyagokkal. A számítások szerint csak ezek az altatófuvarok mintegy 70 kg-mal növelik egy-egy család éves CO2-kibocsátását, nem is beszélve az anyagi terhekről.

Miközben azt gondolnánk, ilyenkor a mozgás ringatja el a kicsiket, valójában a belső égésű motorok rezgései, zörejei is hozzájárulnak az alváshoz. A következtetés logikus: egy villanyautóban nem fognak olyan édesdeden aludni a picurok.

A Nissan ezért különleges zajcsomagot komponált, amely alváskompatibilissé teszi az emissziómentes közlekedést. Ennek során a Leaf zörejeit a Qashqai utasterében előforduló zajokkal kombinálták, belekeverve a kulcsok csörgését, az irányjelző kattogását, a klíma surrogását, a belső égésű motor indításának, a gyorsításnak és lassításnak a hangjait, az üléskárpitok suhogását és egy sor további zörejt.

Emellett kielemezték azokat a zajformákat (fehér, rózsaszín és barna zajokat), amelyek egy belső égésű motorral szerelt járműben jelen vannak, de a villanyautókból hiányoznak, és ezekből is kevertek egy adagot a mixhez.

A Nissan Leaf altatódalok elérhetők az összes nagy online zenehallgatási platformon, illetve le is tölthetők, beleértve egy 15 perces “végtelenített” mixet is – utóbbit alább is meghallgathatod.