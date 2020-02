Miközben a Mazda bemutatta az első elektromos autóját, az MX-30-ast, addig egészen más irányban is történnek fejlesztések a kis japán gyártónál. A Mazda eddig is másképp gondolkozott, például kitartanak a szívómotorok mellett, amiből most mutatták be a legfrissebb fejlesztésüket.

A -es ctiv-X benzinmotorok 16:1-es sűrítési viszonnyal és nagyon benzinszegény keverékkel dolgoznak, amit hagyományos módon, gyertyával már nem is lehetne begyújtani.

Ahogy korábbi tesztünkben is írtuk, a Mazdánál kettős befecskendezést alkalmaznak, a szívócsőbe kerülő benzin felelős a roppant szegény keverékért, míg a felső holtpont környékén közvetlenül a hengerbe, a gyújtógyertya mellé fecskendezett kis mennyiségű benzin a szikrától begyulladva annyira megnöveli a nyomást és a hőmérsékletet, hogy ettől már az egész keverék képes belobbanni.