Az erős, viharos elejű szél sok helyen fákat dönt ki, ágakat tör le, melyek az úttestre potyognak, így fokozott figyelmet kérnek a járművezetőktől. Kérik a kamionosokat, valamint a személyautók vezetőit, hogy a ponyvákat, illetve a tetőcsomagtartókon szállított eszközöket is megfelelően rögzítsék.

Budapesten a Kútvölgyi út – György Aladár utca sarkánál kidőlt egy fa és vezeték szakadás is történt, írta egy olvasónk.

Az OMSZ nem sokkal 13 óra előtt azt írta a Facebook-oldalán, hogy mivel a Kab-hegyen 120 km/h-s széllökés volt, megdől az erre a napra vonatkozó maximális széllökés rekordja. Az eddigi legerősebbet 2005-ben Balatonöszödön mérték, 114,8 km/h volt. Az előrejelzések szerint a hidegfront kora délutánra a középső országrészt, estére a keleti országrészt is eléri.

Az utánfutók az erős széllökések hatására nagyon “beszitálhatnak”, ami balesethez vezethet. A viharos szél miatt korlátozták a sebességet az M7-es autópályán a Kőröshegyi völgyhídon, így a híd teljes szakaszán most csak 60-nal szabad haladni.

A Katasztrófavédelem az alábbi információkkal szolgált: Győrben egy lehasadt faág esett rá 3 autóra, több településen is fa dőlt az úttestre. Rajkán egy 15 méteres fa dőlt rá a villanyvezetékekre. Komárom-Esztergom és Veszprém megyében is autókra, elektromos vezetékekre, utakra dőltek fák. A fővárosban is autókra, kerítésekre, vezetékekre dőlt fák okoznak gondot.