Tizenöt éven belül beszünteti a belső égésű motorok felhasználását, és onnantól kezdve kizárólag villanyautót árul a Subaru. Ehhez képest a márka csak most mutatta be első villanyautóját – illetve annak is csak az előtanulmányát.

Az igazi autó állítólag már 2021-ben bemutatkozhat; kérdés, hogy megőrzi-e erősen szögletes formavilágát, amely mintha az új generációs Toyota RAV4 és a Tesla Cybertruck között volna félúton.

Hűtőmaszk nincs, férőhely viszont nagyon is van, köszönhetően a messze előre tolt szélvédőnek.

Az autó minden bizonnyal a Toyotával közösen kifejlesztendő új padlólemezre épül, amely többek között az új Toyota GT86 / Subaru BRZ páros alapjául is szolgál majd, ugyanakkor tisztán elektromos modellekhez is alkalmas lesz.