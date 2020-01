Egész pontosan 5152 darab Rolls-Royce kelt el 2019-ben. Ez nem csak 25%-os növekedést jelent az előző évhez képest, hanem azt is, hogy a vállalat 116 éves fennállása óta soha ennyi luxusautót nem készítettek. Attól azonban nem kell tartaniuk, hogy ettől elvész az exkluzivitás, hiszen egy tömeggyártóhoz vagy akár egy prémiummárkához képest ez még mindig egy roppant apró érték.

A Rolls-Royce szerint kiugró eladás legfőképpen egyetlen modellnek köszönhető, ez pedig a Cullinan. A divatos szabadidő-autó formátumú belépőmodell népszerűbbé tette a márkát, és nagy sikere volt mind az 50 országban, ahová 2019-ben autót készítettek.

A Rolls-Royce Cullinan menetelése mellett hamarosan az eddigi legnagyobb darabszámban értékesített modell, a Ghost is besegít majd. Az érkező új Ghost az ígéretek szerint igazán angol stílusú lesz és luxusban is bővelkedik majd. A motor a többi modellben is használt 6,75 literes, V12-es biturbó lesz.