A General Motors formatervezési igazgatója szerint nem túl sokára megjelenhetnek a 24 vagy akár a 26 colos felnik is az autóiparban. A tuning világában persze ennél jóval nagyobbak is akadnak, de ez onnan nézve nem is tűnik radikális elképzelésnek, hogy egy Opel Corsára is kérhetünk 18 colos felnit, az Insigniához pedig 20-ast lehet kapni.

A Los Angeles-i Forgiato most be is mutatott egy régi időkre emlékeztető felnit, 127 küllővel, 26 colos méretben. Még stílusban passzoló kormányt is kínálnak hozzá. A szettből csak 100 darabot készítenek és meg is kérik az árát. A 26 colos felni és a kormány együtt 12 000 dollárba, tehát 3,6 millió forintba kerül.

Az előrendelések után februárban kezdik meg a kiszállítást. Büszkén hirdetik, hogy kizárólag amerikai alkatrészekből, házon belül készülnek ezek a termékek.