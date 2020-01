A Hyunda Kia prémium márkája a Genesis tegnap mutatta meg, milyen a modellpalettájuk negyedik példánya. A G70, G80 és G90 szedánok mellé, most egy bitang nagy szabadidő-autó érkezik a GV80-as képében. A márka többi modelljéhez hasonlóan ez is a hátsókerék-hajtású alapra épül, de felárért összkerekes változatban is kapható lesz. Ennél többet nem nagyon lehet még tudni róla, a hivatalos bemutató valamikor idén várható, a technikai részleteket pedig a következő hetekre ígérték.

A Genesis GV80 Concept névre hallgató tanulmányt már 2017-ben bemutatta a gyártó, itt érdemes végignézni, hogy mit ígértek műszaki tartalom és forma terén:

Ez pedig a 2020 január elején kiadott képcsomag a már szériaérett autóról. Katt a képre és a galériába jutsz:

A márka forgalmazása a hazai, koreai piacon kezdődik, amit valószínűleg az amerikai követ majd, hiszen a már meglévő szedánok mellett egy hasonló, méretes SUV sokat lendíthet a márka amerikai eladásain.