Remekül kezdődött Michelisz Norbertnek a WTCR szepangi szezonzárója, hiszen a szabadedzéseken mutatott jó formáját (1. és 2. hely) az első időmérőre is átmentette, amelyet magabiztosan nyert meg. Ezután a második kvalifikációnak is esélyesként vágott neki a Hyundai bajnoki éllovasaként, de a helyi idő szerint már esti, villanyfényes időmérőre megváltoztak a körülmények a pályán, ami az erőviszonyokra is hatással lehetett – volna.

Michelisz ugyanúgy versenyképes maradt, hiszen az első gyors körével (2:13,868) az élre állt, és közel egytizedre megközelítette az első kvalifikáción győztes idejét. Később márkatársa, Nicky Catsburg megelőzte őt, és bár Norbi is javított még (2:13,366), végül mindössze 24 ezreddel a holland mögött zárta a Q1-et, ennek azonban nem volt jelentősége, mert megvolt a magabiztos továbbjutás. Az, ami a Lynk&Co két bajnokesélyesének, Yvan Mullernek és Thed Björknek nem, amivel ők rendkívül nehéz helyzetbe kerültek.

A Q2-ben ismét Gabriele Tarquini szélárnyéka által húzva Michelisz a hétvége addigi messze legjobb idejével kezdett, kis híján bement 2:13 alá (2:13,054). A végén már nem volt szüksége a javításra, a legjobb idővel jutott be a Q3-ba, ahová a bajnoki rivális Esteban Guerrieri az ötödik helyen követte a Hondával.