Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 8-as km-nél két kamion ütközött össze, a forgalom csak a leállósávon halad.

Az M7-es csomópontjától a Hárosi Duna-hídig araszol a kocsisor, akár egy órával is több lehet a menetidő. A 6-os főúton is nehéz az előrejutás, csak több lámpaváltás után lehet ráhajtani az autóútra a főváros és Érd felől is.

Az ellenkező oldalon, az M1-es felé az M51-es becsatlakozásánál lassú a haladás, 15-20 perc az átjutási idő.