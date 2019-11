Azt mondja a karma törvénye, hogy minden cselekedetünk annak megfelelő következménnyel jár és minden, ami a világban történik az maga egy következmény, tehát valamilyen oknak az okozata. Egyúttal a Karma egy autógyártó is, akik újra nekifutnak annak, hogy betörjenek a villanyautók piacára. A cég vezérigazgatója, Dr. Lance Zhou szerint az SC2 koncepciójuk azt mutatja, hogyan képzelik el a márka jövőjét.

Hisznek abban, hogy az elektromos autózásban is megmaradt az élmény, így az SC2 is kétüléses sportautó lett. A karbon-kerámia fékek és a nyomórudas felfüggesztés is ezt hangsúlyozza. Egészen új élmény a Drive and Play funkció, mely arra képes, hogy a korábbi utat visszajátssza a vezetőnek. Ebben lehet segítségére a belső tükröt helyettesítő okostelefon is. Így az autó szimulátorként is működik, ami sokat javít a vezetési tudáson.