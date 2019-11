Egyesek szerint már az is szentségtörés, hogy a Toyota GR Supra a BMW-vel közös alapokra készült, a motorok is a bajoroktól jöttek, a beltéri kapcsolók nagyja szintén a németek műve. A japánok azonban nem hagyták annyiban a Suprát, a finomhangolást ők végezték és annak érdekében, hogy más karakter legyen, néhány ponton módosítottak a hardveren is. Ha ezzel sikerült megbarátkozni, akkor folytatom.

Ha az előzőektől nem borultál ki teljesen, akkor elmondom, hogy a Toyota GR Supra, vagy kódjel szerint A90-es kapható négyhengeres turbómotorral is. Persze, ez is a BMW-től jött és több célja van. Egyrészt olcsóbb, másrészt azok számára nyújt megoldást, akiknek egész egyszerűen tetszik a Supra formája, de a 340 lóerős tűzerőre már nem tartanak igényt. A további okok azonban jóval izgalmasabbak.