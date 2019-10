A Honda 2022-re minden európai modellét részben vagy teljesen elektromos hajtáslánccal fogja felszerelni. Ennek égisze alatt most debütál az e:Technology modellcsalád, azon belül is az e:HEV, azaz a hibrid modell.

Miután tegnap kiszivárgott , most hivatalosan is bemutatkozik a Honda Jazz negyedik generációja (ötödik, ha az azonos nevű, de egészen más konstrukciójú kisautót is ide számítjuk.)

Még hogy debütál: Európában kizárólag ezzel a dupla villanymotoros hibrid hajtáslánccal lesz elérhető az új modell – nagy kár, hogy ennek műszaki részleteiről egyelőre hallhat a cég. Az egyetlen megnyugtató hír, hogy az akkumulátort és a villanymotorokat úgy tudták elhelyezni, hogy a Jazz megőrizte hatalmas belső terét és a védjegyének számító Magic Seat hipervariálható hátsó üléseket (bár tegyük hozzá, a fotók tanúsága szerint az üléstámla lehajtásakor kissé lépcsős lett a padló).

Nem csak hibrid lett a hátulról vízszintes lámpákkal és apró tetőspoilerrel divatossá tett, elöl különleges hűtőmaszkkal és mélyen ülő fényszórókkal nagyon is japánnak megmaradt Jazz, hanem okosabb is: wifi hitspot, Android és Apple okostelefon integráció, valamint eleve az okostelefonok menürendszerét idéző fedélzeti multimédiás rendszer teszi még inkább a fiatalok kedvencévé a kisautót.

Apropó, kicsi: a Honda sajnos nem közölte a modell pontos méreteit, sőt, még hozzávetőleges paramétereket sem osztott meg a közönséggel. Csak annyit tudunk, hogy az A-oszlop fele olyan vastag, mint jelenleg, ami nagyban javítja a kitekintést. A megoldást a karosszéria nagyban javított torziós szilárdsága tette lehetővé – tegyük hozzá, ezen a téren eddig sem állt rosszul a Jazz.

Az utastérben a Honda e villanyautó által ihletett, letisztult kezelőfelület vár, a kényelmet széles középső kartámasz javítja. Maguk az ülések is szélesebbek, és jobban tartják a testet, az eddigi rugós ülőlap helyett szivacsot használva javítják az üléskomfortot huzamosabb használat során. Hátul szintén vastagabb párnázat és átdolgozott kialakítás teszi kényelmesebbé az utazást.

A biztonság és vezetőtámogatás terén is sokat fejlődött a Jazz: az eddigi kamera-radar kombó helyett most már csak széles látószögű, nagyfelbontású kamerát alkalmaz a rendszer, ami állítólag gyorsabb és pontosabb észlelést ígér: az autó például képes felfestések és útszegély nélkül is észlelni az úttest szélét. Az automata vészfékrendszer immár éjszaka is észleli a gyalogosokat és kerékpárosokat, valamint fékez, ha autó keresztezi az utunkat, illetve kanyarodik be elénk. Megjelent a palettán az adaptív tempomat és a sávban tartó funkció, amely városban, országúton és autópályán egyaránt működik.

Fontos újdonság a Crosstar verzió megjelenése: ez azonos belső kialakítás mellett emelt hasmagasságot, egyedi (szebb?) hűtőmaszkot, vízálló kárpitozást és tetősíneket kapott.

További részletekre a jövő nyárra időzített premierhez közeledve számítunk.