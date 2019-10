„Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az új Shell Helix Ultra SN PLUS teljesen szintetikus motorolajait, amelyek nemcsak az új ipari szabványoknak felelnek meg, hanem a Shell legkorszerűbb védelmi megoldását is jelentik a korszerű turbófeltöltésű motorok számára.” – mondta el Fehér Tamás, Orbico Hungary Kft. Shell kenőanyagok műszaki tanácsadója

Az új szabványt az autógyártók motorolajokra vonatkozó igényeire adott válaszként fejlesztették ki, hogy megvédjék a modern turbófeltöltős motorokat az alacsony fordulatszámú idő előtti gyújtás (LSPI) néven ismert rendellenes égési jelenségektől, amelyek károkat okozhatnak, beleértve a motor „szuperkopogását”, a gyújtógyertyák tönkremenetelét, a dugattyúk megrepedését, sőt akár a motor meghibásodását is. A két új Shell Helix Ultra teljesen szintetikus motorolaj – a Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 és a Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-16 – segít csökkenteni az LSPI által okozott motorterhelést, és számos egyéb előnyt is kínál.

Új, a legnagyobb terhelésnek is megfelelő, a legmagasabb teljesítményszintű besorolásnak megfelelő olajat készített a Shell. Az America Petroleum Institute új (API) SN PLUS szabványának megfelelő, teljesen szintetikus motorolajok új sorozatának bemutatásával a Shell továbbra is bizonyítja iparági és technológiai vezető szerepét.

„Az autógyártók számára komoly feladatot jelent, hogy olyan motorokat hozzanak létre, amelyek nemcsak kisebb üzemanyag-fogyasztásúak, hanem egyben megfelelnek a globális CO2-kibocsátási előírásoknak is. Az eddigi megoldást a turbófeltöltős közvetlen benzin-befecskendezéses (TGDI) motor volt, de az LSPI-vel kapcsolatos problémák fokozódása miatt az ágazat most a motorolajok segítségével igyekszik enyhíteni a problémát. Fejlett Shell PurePlus technológiánkak köszönhetően képesek voltunk gyorsan kifejleszteni kétféle új Shell Helix Ultra SN PLUS teljes szintetikus terméket, amelyek tökéletesen alkalmasak az ilyen modern turbófeltöltős motorok fokozottabb védelmére.”

A Shell PurePlus technológia során a földgázt erősebb molekuláris kötéseket tartalmazó, gyakorlatilag tiszta alapolajjá alakítjuk át (ez teszi ki a kész motorolaj 75-90%-át). A 99,5%-os tisztaságú, kristálytiszta alapolajnak köszönhetően a Shell Helix Ultra SN PLUS teljesen szintetikus motorolajok kiváló kopásvédelmet és korrózióvédelmet biztosítanak, ugyanakkor védelmet nyújtanak a létfontosságú motoralkatrészeknek és a leadott teljesítménynek a nagy teljesítményű motorokban jelentkező nagyobb igénybevétellel és a magas hőmérsékletekkel szemben, így a motor hosszú távon is kiváló teljesítményű marad. A Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-16 teljesen szintetikus motorolaj megfelel az iparág új motorvizsgálati követelményeinek is, és fokozottabb üzemanyag-takarékosságot biztosít, így a hétköznapi autósok többet hozhatnak ki minden egyes tank üzemanyagból.

A Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 már kapható Magyarországon és érkezik a Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-16 is.