Hakan Samuelsson, a vállalat vezetője az angol Autocar magazinnak nyilatkozott az elektromos Volvo XC40-es kapcsán arról, hogy talán a villanyautózás lehet a svéd márka új útja a jövőben. A Volvo célja, hogy 2040-re szén-semleges vállalat legyen, ami azzal is jár, hogy fel kell hagynia a belsőégésű motorok gyártását. További céljuk, hogy az elektromos járművek tegyék ki eladásaik felét 2025-re.

Ezentúl minden elektromos és plug-in hibrid Volvón ott lesz a Recharge embléma, mely hangsúlyosabban jelöli ezt a kezdeményezést. Samuelsson azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy valójában a vásárlók döntik el, hogy mikor szorulnak ki teljesen a hagyományos hajtású autók a kínálatból. Ha az eddigieknél is nagyobb százalékban érdeklődnek majd a vásárlók az elektromos autók iránt, akkor befejezik a belsőégésű motorok fejlesztését és persze a gyártását is rövid időn belül. Természetesen ez sok feladattal jár, hiszen a beszállítókat is fel kell készíteniük erre a változásra.

Érdekes azonban, hogy a Volvo almárkáját, a Polestart is épp azzal a céllal hozták létre, hogy elektromos hajtású autókat kínáljanak, stílusjegyeikben is egyezik a két márka. Vélhetően a Polestar fogja jelölni a sportosabb modelleket a teljes villanyosítás után is.