Igazi klasszikussá érett a Simon Templar által is használt Volvo P1800-as kupé, melyet a svédek legfrissebb formanyelvével értelmeztek újra 2013-ban, a Concept Coupé-val. Ez a tanulmányautó valósul meg szinte maradéktalanul, de a szokásos hűtőmaszk helyett már a Volvo legújabb márkájának első modelljeként. A Polestar 1-et 2017 októberében mutatták be, de először a Genfi Autószalonon tapogathatta meg a nagyközönség a Polestar teljesen különálló standján.

Minden stíluseleme tagadhatatlanul Volvo a Thor kalapácsa fantázianevű LED-es fényszóróktól kezdve egészen az S90-esről ismert hátsó lámpákig. Megmaradt a letisztult vonalvezetés, az izmosan domborodó hátsó sárvédők és a laposan húzott tetővonal is. Az alapok is volvósak, a Polestar 1 fele részben az SPA platforma épül ez is, akárcsak az XC40-től a V60-ason át egészen a hatalmas XC90-esig. Ám ebben az esetben a karosszéria teljes egészében karbonból készül, amivel nem csak a súlyt csökkentették hatékonyan, hanem jóval merevebb is.

Folytatódik a Volvo rokonság a beltérben is, ahol az ülsek formája és a műszerfal is ismerős a legfrissebb modellekből, így a sokat vitatott érintőképernyős fedélzeti rendszer is átkerült a Polestar 1-esbe. A váltókar ebben az esetben is a svéd kristálymanufaktúra, az Orrefors műve. A kiállított autók csomagterében plexilap mögött láthatóvá tették a nagyfeszültségű, narancssárga színű csatlakozók, melyek igazán vagányul néznek ki, így reméljük, hogy a szériaautóban is megmarad.