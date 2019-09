Daniel Abt, német autóversenyző már megfordult a GP3 és GP2-es sorozatokban, most azonban a Formula-E-ben, az ABT Schaeffler Audi Sport csapatnál versenyzik 66-os rajtszámmal. Apukája pedig az ABT Sportsline ügyvezető igazgatója, Hans-Jürgen Abt. Innen azért könnyen kitalálható, hogy nem csupán az Audi modellekhez fér hozzá hamar, hanem azokhoz a holmikhoz is, amivel kicsit gyorsabbá és látványosabbá lehet ezeket tenni. Most igazán különleges autót alkotott magának, méghozzá az A1-esből.

Alapvetően az A1-es városi kisautó, mely az MQB A0 platforma épül, tehát keresztmotoros és elsőkerék-hajtású. Elődjétől eltérően nem is terveznek durvább sportmodellt építeni belőle. Így az elérhető legerősebb változat épp az ABT által tuningolt 240 lovas verzió. Nyilvánvalóan ez Daniel Abt számára nem volt elegendő, ezért kifacsartak még néhány lovast a 2 literes, négyhengeres turbómotorból. Az eredmény 400 lóerő lett, mely rozsdamentes acél kipufogón keresztül szól.

Erik Aleksanjan tervezte az autó látványos külsejét – a látványos szélesítéseket és a geometrikus mintázatot -, ő felelt egyébként Jon Olsson újabb Audi RS6 Avant-jáért is. A kis Audi A1-es 19 colos felniken gurul, amire Michelin Pilot Sport Cup 2 gumikat húztak, tehát a tapadással aligha lehet gond. Alább Daniel Abt mutatja be a mérges A1-est: