A hírek szerint most pontosan ez fog történni: japán autós lapok szerint már akár október végén, de legkésőbb jövő januárban bemutatkozhat annak a TJ Cruiser tanulmányautónak a széria(közeli) változata, amelyet 2017-ben villantott meg a Toyota, és amely az FJ Cruiser szerethető rútságát rendkívül ötletes helykihasználással kombinálja.

Valószínűtlenül sokáig: tizenhárom éven át gyártották az FJ Cruisert, a Toyota alvázas, összkerékhajtású típusaiból összeválogatott,cuki, de valójában kőkemény terepjáróját. A játékos formavilág, a praktikusan variálható belső és a hard core technika kombinációja népszerű volt, de ennél jobbat is lehetett volna csinálni: ha önhordó padlólemezre, közútra alkalmasabb felfüggesztéssel készíti a Toyota.

A padlóba hajtható ülések hátoldalán például számtalan lekötési pontot találtunk, a karosszériát kívülről karcálló burkolatokkal látták el.

Ráadásul a TJ Cruiser-t nem csak modern és kényelmes autónak álmodták meg (az eredeti elképzelés szerint a TNGA padlólemezre épülne), hanem takarékosnak is: az FJ Cruiser 4.0 V8-a benzinmotorja helyett kétliteres, négyhengeres hibrid hajtáslánc mehetne bele. Ez azt is jelenti, hogy akár Európában is sikeres lehetne: a Verso modellcsalád (és általában az egyterűek) kihalásával az ilyen jópofa életmódautók vehetnék át a családi autók szerepét.

Nagy darabszámokra aligha számíthat a Toyota, de ha valaki nem akar crossoverbe ülni, annak remek alternatíva lehetne egy ilyen tolóajtós, bájosan bumfordi, elképesztően tágas jármű.