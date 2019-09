Soha nem múló láznak tűnik a szabadidő-autók trendje, így már a hagyományosan luxuslimuzinokat gyártó Rolls-Royce is kénytelen volt előállni a Cullinannal és az Aston Martinnak sincs sok hátra a DBX premierjéig. Addig viszont csak apránként csepegtetik az információkat, ami alapján ígéretes, valóban sportosan vezethető SUV-nak tűnik az angolok pályaműve. Most végre azt is elárulták, mit tud majd a DBX motorja.

Ismerhetjük már az Aston Martin Vantage-ből és Mercedes-AMG modellekből is a DBX-be kerülő 4 literes, biturbó V8-ast, mely az AMG saját fejlesztése. Az Aston Martin szabadidő-autójába 542 lóerős változatában kerül be, a nyomaték pedig kereken 700 Nm. A gyorsulásról még nem szóltak, de azt már tudjuk, hogy a végsebessége 290 km/óra. Azt már egy korábbi információmorzsából tudhatjuk, hogy a DBX drift módot is kínál majd azoknak, akik gyakran szeretnének hátsó gumikat venni a magas Astonra.

Vélhetően a DBX hamar az egyik legnépszerűbb modell lehet az Aston Martin palettán, melyet majd a 2020. május elsején nyíló, első hazai Aston Martin szalonban is meg lehet majd vásárolni.